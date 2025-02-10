營收速報 - 冠德(2520)1月營收19.95億元年增率高達64.59％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:15
今年1-1月累計營收為19.95億元，累計年增率64.59%。
最新價為52元，近5日股價上漲1.18%，相關建材營造上漲1.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1909 張
- 外資買賣超：-1906 張
- 投信買賣超：-126 張
- 自營商買賣超：+123 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|19.95億
|65%
|9%
|24/12
|18.22億
|-9%
|4%
|24/11
|17.54億
|5%
|-40%
|24/10
|29.41億
|53%
|26%
|24/9
|23.42億
|27%
|17%
|24/8
|19.96億
|6%
|-25%
冠德(2520-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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