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鉅亨速報

營收速報 - 冠德(2520)1月營收19.95億元年增率高達64.59％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:15


冠德(2520-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣19.95億元，年增率64.59%，月增率9.49%。

今年1-1月累計營收為19.95億元，累計年增率64.59%。

最新價為52元，近5日股價上漲1.18%，相關建材營造上漲1.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1909 張
  • 外資買賣超：-1906 張
  • 投信買賣超：-126 張
  • 自營商買賣超：+123 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 19.95億 65% 9%
24/12 18.22億 -9% 4%
24/11 17.54億 5% -40%
24/10 29.41億 53% 26%
24/9 23.42億 27% 17%
24/8 19.96億 6% -25%

冠德(2520-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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