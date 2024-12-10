圓裕11月營收2.16億元年增4% 1-11月營收超車去年全年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-10 14:39

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軟板廠圓裕 (6835-TW) 今 (10) 日公布 11 月營收 2.16 億元，月增 6.23%，年成長 3.89%，也為近 4 個月最高；累計 2024 年 1-11 月營收 22.31 億元，年增 10.63%。也超越 2023 年全年營收。

圓裕在商用筆電、軍工規、消費性三大應用產品維持旺季出貨水準，以及醫療等近年布局的應用出貨升溫，推升營收表現。在 AI 帶動終端產品規格升級換機潮的期待下，圓裕料將受惠，加上新增高頻應用產品貢獻，明年營運展望正向。

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圓裕的研發能力與彈性交期，配合國際大廠開發高度客製化產品，原有產品組合之外，也持續布局利基市場，維持公司成長動能。在車用、醫療產品逐漸發酵之後，圓裕也跨入高頻應用領域，預期新應用產品將在明年顯著成長。

圓裕高頻應用產品將發展 MPI 軟板，目前鎖定 NB、手機、工規手持裝置等產業群搭配。MPI 軟板在 5G 低頻段傳輸具優勢，在 MPI 價格逐漸具競爭力之後，MPI 軟板天線市場將自手機拓展至更多的終端產品。

圓裕指出，其中，新一代 NB 螢幕邊框更窄，天線設計將以 MPI 軟板搭配，尤其 AI 功能的換機需求將是 MPI 軟板天線強勁的新成長動能。圓裕目前已與各客戶群配合樣品開發中，預期 2025 年將陸續出貨，貢獻公司業績成長。