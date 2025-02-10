營收速報 - 綠意(2596)1月營收1.51億元年增率高達180.17％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 14:15
今年1-1月累計營收為1.51億元，累計年增率180.17%。
最新價為41.05元，近5日股價下跌-0.61%，相關建材營造股價指數上漲1.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+19 張
- 外資買賣超：+19 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|1.51億
|180%
|-66%
|24/12
|4.48億
|608%
|770%
|24/11
|5,154萬
|-76%
|87%
|24/10
|2,760萬
|-62%
|8%
|24/9
|2,549萬
|-79%
|-43%
|24/8
|4,454萬
|-75%
|43%
綠意(2596-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。工業廠房開發租售業務。特定專業區開發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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