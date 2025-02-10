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鉅亨速報

營收速報 - 綠意(2596)1月營收1.51億元年增率高達180.17％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 14:15


綠意(2596-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣1.51億元，年增率180.17%，月增率-66.38%。

今年1-1月累計營收為1.51億元，累計年增率180.17%。

最新價為41.05元，近5日股價下跌-0.61%，相關建材營造股價指數上漲1.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+19 張
  • 外資買賣超：+19 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 1.51億 180% -66%
24/12 4.48億 608% 770%
24/11 5,154萬 -76% 87%
24/10 2,760萬 -62% 8%
24/9 2,549萬 -79% -43%
24/8 4,454萬 -75% 43%

綠意(2596-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。工業廠房開發租售業務。特定專業區開發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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