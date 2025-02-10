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鉅亨速報

營收速報 - 鴻華先進-創(2258)1月營收7.08億元年增率高達2461.93％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:15


鴻華先進-創(2258-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣7.08億元，年增率2461.93%，月增率125.07%。

今年1-1月累計營收為7.08億元，累計年增率2461.93%。

最新價為48.9元，近5日股價上漲7.53%，相關汽車工業上漲1.71%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+940 張
  • 外資買賣超：+993 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-53 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 7.08億 2462% 125%
24/10 7.68億 336% 2%
24/9 7.50億 912% 1%
24/8 7.39億 497% -27%
24/7 10.11億 838% -0%
24/6 10.16億 795% -23%

鴻華先進-創(2258-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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