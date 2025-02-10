營收速報 - 鴻華先進-創(2258)1月營收7.08億元年增率高達2461.93％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:15
鴻華先進-創(2258-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣7.08億元，年增率2461.93%，月增率125.07%。
今年1-1月累計營收為7.08億元，累計年增率2461.93%。
最新價為48.9元，近5日股價上漲7.53%，相關汽車工業上漲1.71%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+940 張
- 外資買賣超：+993 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-53 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|7.08億
|2462%
|125%
|24/10
|7.68億
|336%
|2%
|24/9
|7.50億
|912%
|1%
|24/8
|7.39億
|497%
|-27%
|24/7
|10.11億
|838%
|-0%
|24/6
|10.16億
|795%
|-23%
鴻華先進-創(2258-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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