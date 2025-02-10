營收速報 - 寶徠(1805)1月營收4,768萬元年增率高達9610.39％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 14:15
今年1-1月累計營收為4,768萬元，累計年增率9610.39%。
最新價為15.5元，近5日股價上漲2.74%，相關建材營造上漲1.15%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-11 張
- 外資買賣超：-8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|4,768萬
|9610%
|-76%
|24/12
|2.00億
|40691%
|-52%
|24/11
|4.20億
|91681%
|368635%
|24/10
|11萬
|-79%
|165%
|24/9
|4萬
|-93%
|-93%
|24/8
|62萬
|-1%
|-6%
寶徠(1805-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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