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鉅亨速報

營收速報 - 寶徠(1805)1月營收4,768萬元年增率高達9610.39％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 14:15


寶徠(1805-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣4,768萬元，年增率9610.39%，月增率-76.19%。

今年1-1月累計營收為4,768萬元，累計年增率9610.39%。

最新價為15.5元，近5日股價上漲2.74%，相關建材營造上漲1.15%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-11 張
  • 外資買賣超：-8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 4,768萬 9610% -76%
24/12 2.00億 40691% -52%
24/11 4.20億 91681% 368635%
24/10 11萬 -79% 165%
24/9 4萬 -93% -93%
24/8 62萬 -1% -6%

寶徠(1805-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收寶徠

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