search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 銘旺科(2429)1月營收5,038萬元年增率高達421.61％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 14:15


銘旺科(2429-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣5,038萬元，年增率421.61%，月增率30.73%。

今年1-1月累計營收為5,038萬元，累計年增率421.61%。

最新價為29.8元，近5日股價上漲4.74%，相關光 電 業上漲1.5%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+89 張
  • 外資買賣超：+89 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 5,038萬 422% 31%
24/12 3,854萬 -24% 15%
24/11 3,338萬 24% -2%
24/10 3,400萬 43% 8%
24/9 3,141萬 9% 22%
24/8 2,566萬 -35% 26%

銘旺科(2429-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學面板。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報1月營收銘旺科

相關行情

台股首頁我要存股
銘旺科29.8-3.72%
美元/台幣32.840.17%

延伸閱讀


Empty