營收速報 - 銘旺科(2429)1月營收5,038萬元年增率高達421.61％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 14:15
今年1-1月累計營收為5,038萬元，累計年增率421.61%。
最新價為29.8元，近5日股價上漲4.74%，相關光 電 業上漲1.5%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+89 張
- 外資買賣超：+89 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|5,038萬
|422%
|31%
|24/12
|3,854萬
|-24%
|15%
|24/11
|3,338萬
|24%
|-2%
|24/10
|3,400萬
|43%
|8%
|24/9
|3,141萬
|9%
|22%
|24/8
|2,566萬
|-35%
|26%
銘旺科(2429-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學面板。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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