營收速報 - 上曜(1316)1月營收2.15億元年增率高達171.98％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:15
今年1-1月累計營收為2.15億元，累計年增率171.98%。
最新價為14.2元，近5日股價上漲4.4%，相關建材營造上漲1.15%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+95 張
- 外資買賣超：+151 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-56 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|2.15億
|172%
|5%
|24/12
|2.05億
|278%
|24%
|24/11
|1.65億
|69%
|1%
|24/10
|1.64億
|332%
|6%
|24/9
|1.55億
|99%
|84%
|24/8
|8,422萬
|70%
|-32%
上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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