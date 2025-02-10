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鉅亨速報

營收速報 - 上曜(1316)1月營收2.15億元年增率高達171.98％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:15


上曜(1316-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣2.15億元，年增率171.98%，月增率5.25%。

今年1-1月累計營收為2.15億元，累計年增率171.98%。

最新價為14.2元，近5日股價上漲4.4%，相關建材營造上漲1.15%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+95 張
  • 外資買賣超：+151 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-56 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 2.15億 172% 5%
24/12 2.05億 278% 24%
24/11 1.65億 69% 1%
24/10 1.64億 332% 6%
24/9 1.55億 99% 84%
24/8 8,422萬 70% -32%

上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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