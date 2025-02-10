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鉅亨速報

營收速報 - 台灣虎航(6757)1月營收16.92億元年增率高達31.18％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 09:15


台灣虎航(6757-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣16.92億元，年增率31.18%，月增率30.18%。

今年1-1月累計營收為16.92億元，累計年增率31.18%。

最新價為88.1元，近5日股價下跌-2.23%，相關航 運 業下跌-1.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2030 張
  • 外資買賣超：-4600 張
  • 投信買賣超：+2742 張
  • 自營商買賣超：-172 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 16.92億 31% 30%
24/12 13.00億 14% 10%
24/11 11.84億 12% -9%
24/10 13.03億 7% 3%
24/9 12.64億 18% -17%
24/8 15.31億 24% -6%

台灣虎航(6757-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為民用航空運輸業。民用航空總代理業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收台灣虎航

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