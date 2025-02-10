營收速報 - 台灣虎航(6757)1月營收16.92億元年增率高達31.18％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 09:15
今年1-1月累計營收為16.92億元，累計年增率31.18%。
最新價為88.1元，近5日股價下跌-2.23%，相關航 運 業下跌-1.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2030 張
- 外資買賣超：-4600 張
- 投信買賣超：+2742 張
- 自營商買賣超：-172 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|16.92億
|31%
|30%
|24/12
|13.00億
|14%
|10%
|24/11
|11.84億
|12%
|-9%
|24/10
|13.03億
|7%
|3%
|24/9
|12.64億
|18%
|-17%
|24/8
|15.31億
|24%
|-6%
台灣虎航(6757-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為民用航空運輸業。民用航空總代理業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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