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鉅亨速報

營收速報 - 長榮(2603)1月營收422.48億元年增率高達49.01％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:16


長榮(2603-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣422.48億元，年增率49.01%，月增率10.78%。

今年1-1月累計營收為422.48億元，累計年增率49.01%。

最新價為206元，近5日股價上漲0.73%，相關航 運 業下跌-1.67%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2475 張
  • 外資買賣超：-4527 張
  • 投信買賣超：+1514 張
  • 自營商買賣超：+538 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 422.48億 49% 11%
24/12 381.37億 61% 6%
24/11 360.93億 59% -13%
24/10 415.26億 78% -7%
24/9 446.37億 82% -17%
24/8 537.59億 116% -1%

長榮(2603-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為G301011船舶運送業、G401011船務代理業。G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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