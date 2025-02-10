《哪吒2》連創紀錄 有影院爆米花原料都用完了 影城經理：太累了，幹不動了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-10 10:30

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中國電影《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱《哪吒 2》）的票房已超過《玩具總動員 3》和《玩具總動員 4》，位居全球動畫片票房榜第 7 名，也是首部進入全球動畫票房榜 TOP10 的非好萊塢動畫電影！

據《每日經濟新聞》周日（9 日）報導，一些業界人士預測，《哪吒 2》的最終票房可能達到人民幣 150 億元。如果《哪吒 2》真的達到這個數字，將會成為全球票房最高的動畫片，也會進入全球電影票房前 6，與《星球大戰：原力覺醒》旗鼓相當。

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此前《哪吒 2》已創造一系列紀錄：刷新中國影史最高票房紀錄、登頂影史全球單一市場票房榜、打破好萊塢壟斷、躋身「70 億票房俱樂部」、成為首部進入全球影史票房榜前 50 的亞洲電影……

由於《哪吒 2》實在太火，中國很多影院一天甚至排三十多場《哪吒 2》。向來被戲稱「一個春節賺一年的錢」的縣城影院，則在《哪吒 2》帶來的繁榮中「累並快樂著」。

「麻木了，連續睡個三天三夜也不為過。」有影城經理甚至哀嚎：「（票房）啥時候跌啊，幹不動了。」

據《紅星新聞》報導，縣城影院經理普遍反映「兼職累得受不了了」。多個影院都是「一個員工直接鎖死在爆米花機前」，部分影院還出現了爆米花原料用完了的情況。3D 眼鏡廠家也表示，斷貨了，「全世界都在找 3D 眼鏡」。

不過，多數影城經理認為，對掙扎在生死線上的縣城影院來說，帶動超熱大盤的《哪吒 2》仍無法說「救活」，只是春節檔錦上添花，春節檔後影片跟上，還是十分關鍵。

一位業界人士感慨：「有好的電影，觀眾還是很願意進電影院看的。希望中國能多一些《哪吒 2》這樣的好電影。」