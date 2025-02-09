〈熱門股〉英特磊1月營收報捷、產品展望正向 連2根漲停站回百元關卡
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-09 08:30
三五族英特磊 IET-KY(4971-TW)1 月營收報捷，1 月營收 9842.2 萬元，年月雙增，且寫下單月歷史新高，加上各產品展望正向，樂觀看 2025 年營運，激勵英特磊本周漲逾 1 成，站回百元關卡，股價更寫下近 7 年來新高。
英特磊本周漲幅 16.53%，並於周四 (6 日)、周五 (7 日) 喜獲兩根漲停，周五收 113.5 元，站回百元關卡，股價創近 7 年來新高。至於三大法人本周籌碼動向，三大法人連續 4 個交易日買超，本周合計買超 533 張。
英特磊 1 月營收 9842.2 萬元，月增 12.32%，年增 46.65%，延續去年第四季高成長態勢，營收創單月新高紀錄。
除營收表現亮眼，英特磊各產品展望亦正向。磷化銦 PIN、HBT 等磊晶片受惠高速傳輸晶片需求暢旺，量產訂單陸續回籠；砷化鎵方面，PHEMT 高階晶片需求穩定；銻化鎵則受惠國防需求成長，訂單也同步增加，並推升整體生產效率與產能利用率，2025 年展望樂觀。
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