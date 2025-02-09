〈熱門股〉英特磊1月營收報捷、產品展望正向 連2根漲停站回百元關卡

三五族英特磊 IET-KY(4971-TW)1 月營收報捷，1 月營收 9842.2 萬元，年月雙增，且寫下單月歷史新高，加上各產品展望正向，樂觀看 2025 年營運，激勵英特磊本周漲逾 1 成，站回百元關卡，股價更寫下近 7 年來新高。