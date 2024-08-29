〈英特磊法說〉德州晶片法案獲410萬美元補助款 作為擴廠資金
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-29 17:03
三五族英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (29) 日召開法說會，提到美國晶片法案補助案進度，英特磊指出，目前德州晶片法案已經審查通過，約可獲得 410 萬美元 (約新台幣 1.31 億元) 的補助款項，所得款項可為擴廠提供資金支持。
英特磊表示，英特磊同時符合聯邦政府及德州州政府晶片法案補助資格，其中德州晶片法案已經經過委員會及議會審查通過，約可獲得 410 萬美元的補助款，預計今年就可以收取首筆補助款項，作為擴廠的資金來源。
至於聯邦政府的晶片法案，英特磊則說明，6 月已經遞交晶片補助正式申請，目前正在等待美國商務部的審查，不過核可的補助金額未定，約介於 1300 至 1600 萬美元間 (約新台幣 4.15 至 5.12 億元)。
英特磊進一步提到，擴廠計畫是將公司位在德州二廠的鄰近空地，改建為二廠二期，二期完工後，可增加機台與備用零組件的專用倉儲空間，提高機台改裝出售及自有機台的維護效率。同時，也規劃 MBE 磊晶機台生產線，強化產品分工，使產能充足。
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