英特磊1月營收年增逾4成寫新猷 各產品展望正向

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-06 18:59

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英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (6) 日公告 1 月營收達 9842.2 萬元，年月雙增，其中月增超過 4 成，寫下歷史單月新高。英特磊指出，包括磷化銦 PIN、HBT 等磊晶片、砷化鎵 PHEMT 高階晶片、銻化鎵等產品展望皆正向，樂觀看 2025 年營運。

英特磊 1 月營收 9842.2 萬元，月增 12.32%，年增 46.65%，持續延續去年第四季的高成長，營收創單月新高紀錄。

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英特磊表示，由於應用在高速傳輸的晶片需求暢旺，磷化銦 PIN、HBT 等磊晶片的量產訂單回籠，且砷化鎵 PHEMT 高階晶片需求穩定、國防銻化鎵紅外訂單持續成長，推升整體生產效率以及產能利用率，樂觀看 2025 年營運表現。

英特磊 1 月與美國商務部簽訂晶片法案 (Chips and Science) 直接金額補助的初步條款，可獲得最高約 1030 萬美元的直接補助，約為申請資本支出的 20%，待通過實地查核後可正式簽約請款。

英特磊進一步指出，聯邦政府的直接補助額，加上晶片法案相關美國國稅局獎勵投資的 25% 稅務減免，保守估計將可取得超過 2300 萬美元的美國聯邦補助款。

此外，英特磊去年第四季也取得德州州政府半導體創新資金補助，可取得 412 萬美元的擴建廠房補助，因此 2025 年將有較大的資本投入。