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〈焦點股〉金像電放量跌停拖累PCB族群 但今年還有新亮點

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-13 11:13

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〈焦點股〉金像電股價弱勢放量跌停拖累PCB族群 但今年還有新亮點。(圖：金像電提供)

PCB 廠金像電 (2368-TW) 今 (13) 日股價呈現弱勢跌停，也造成整體 PCB 族群股價不振，也造成如博智 (8155-TW) 股價下跌超過 5%，法人指出，金像電股價的下跌，在反映 2024 年第四季的營收的下滑及新產品的開發不利，毛利率的可能不如預期。

金像電 2024 年第四季營收 96.84 億元，遜於第三季，年增 13.42%，全年營收 387.8 億元，年增 29.08%，金像電第四季營收 96.84 億元仍史上次高，但法人指出，營收規模下滑可能造成對毛利率的不利影響，且高階交換器板等新產品的開發不利，報廢品增加都對第四季毛利率不利。


法人指出，金像電 2024 年第四季毛利率約落在 27% 上下，主要因營收規模比預期少且新品 800G 交換器板量產初期良率不好。2024 年全年 每股純益在 11.5 元上下。

但法人指出，金像電新產能開出速度比預期早，且主要是 800G 交換器板良率已經慢慢拉升，整體毛利 率可望回升，全年每股暫估 14-15 元。

金像電 2025 年第一季產能滿載且雲端產品接單增加，第一季有兩岸的新產能開出，將較去年底的總產能增加達 7%。

金像電 2024 年前三季營收營收 290.96 億元，毛利率 30.38%，稅後純益 43.33 億元，每股純益 8.9 元。

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