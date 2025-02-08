加國總理警告：川普想吞併加拿大是「認真的」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-08 14:21

‌



加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau)7 日在一場論壇中表示，美國總統川普揚言要併吞加拿大是「認真的」，為的是取得加拿大豐沛的礦產資源。

為應對川普即將對所有加拿大進口產品徵收 25% 關稅的威脅，杜魯多 7 日召集商界和勞工領袖開會。他強調，加拿大既需要在短期內對川普的關稅威脅做出戰術回應，也需要在長期內製定應對不太合作的美國的戰略。

‌



川普在網路上揶揄加拿大的主權，不斷將其稱為「美國第 51 州」，甚至多次稱杜魯多為州長，而非總理。

杜魯多在這次會議上談及此事，「我認為川普政府不光是認定我們有多少關鍵礦物，甚或這就是他們一直在談併吞我們、把我們變成第 51 州的原因。」

他還說，川普政府非常清楚加拿大擁有哪些資源、非常希望能從中獲益，而川普認為最簡單的方法之一就是併吞加拿大，「這是來真的。」

川普多次公開表示加拿大應該成為美國的第 51 個州，並稱要用「經濟力量」將加拿大併入美國，這番言論已威脅加美關係的基石，，各政黨紛紛強調捍衛國家主權的重要性。