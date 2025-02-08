趁30年難得「日」不落榮景佈局價值型ETF 法人點名「這類股」最受惠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-08 14:43

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金蛇年一開春即不平靜，國際間才為 1/20 川普上任關稅政策傷神，後續加上 DeepSeek 的橫空出世再讓股市震盪，但處在美、中兩國間，其實旭「日」正冉冉東升，逐漸重拾日不落國光芒。野村投信指出，2025 年日本股市獲得正報酬的機率仍高，在經濟可望持續溫和成長下，建議投資人定期定額布局日股價值型 ETF，參與日股成長契機。尤其在日本升息環境下，金融股可望高度受惠。

日本走出失落 30 年，步入成長新階段的姿態嶄露頭角，隨著企業加薪，消費增加，投資信心上揚中，加上通膨逐漸轉向內需所帶動，使日本央行可能在 2025 年底逐步達成 1% 的政策利率與 2% 目標通膨，公司治理改革將繼續支撐日本股市，現在有更多的日本企業已經做出了重大改變，例如增加股票回購，日本 2025 年有望延續 2024 年經濟成長動能，日股仍有表現出色的空間。

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根據高盛指出，投資日本股市優勢題材，包括日本央行正常化使銀行與其他金融機構受惠、國防與經濟安全產業、AI 概念股及財務重整的企業等等，高盛更預估東證股價指數（TOPIX）未來 12 個月報酬率將達 12% 以上。同樣，麥格理集團也看好日本股市，2025 年底將東證股價指數 (TOPIX) 目標定為 3,200 點。

野村投信表示，若日本通膨變化繼續穩定，2025 年日本股市獲得正報酬的機率仍高，日本經濟可望持續溫和成長，建議投資人不妨視己身風險承受度，定期定額布局日股價值型 ETF，參與日股成長契機。

日銀今年第一次金融政策會議 (1/24)，決議政策利率從 0.25% 上調至 0.5%，從 1995 年 9 月以後，30 年來首次突破「0.5% 之牆」的政策 利率，也是金融環境革命性轉變，寫下 2008 年全球金融危機以來的新高水準，日本央行在不到一年裡三度升息。

回顧去年 9 月日銀理事田村直樹曾表示，2026 年日銀利率應該會到 1.0%，若根據田村所洩漏的日銀心聲，2025 下半年升息到 0.75%，2026 年上半年到 1%，是可能性高的路徑，若未來經濟與通膨展望符合預期，央行將考慮繼續進一步升息並調整貨幣寬鬆的程度，可望為疲軟的日元匯率走勢形成支撐。