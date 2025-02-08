趁30年難得「日」不落榮景佈局價值型ETF 法人點名「這類股」最受惠
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-08 14:43
金蛇年一開春即不平靜，國際間才為 1/20 川普上任關稅政策傷神，後續加上 DeepSeek 的橫空出世再讓股市震盪，但處在美、中兩國間，其實旭「日」正冉冉東升，逐漸重拾日不落國光芒。野村投信指出，2025 年日本股市獲得正報酬的機率仍高，在經濟可望持續溫和成長下，建議投資人定期定額布局日股價值型 ETF，參與日股成長契機。尤其在日本升息環境下，金融股可望高度受惠。
日本走出失落 30 年，步入成長新階段的姿態嶄露頭角，隨著企業加薪，消費增加，投資信心上揚中，加上通膨逐漸轉向內需所帶動，使日本央行可能在 2025 年底逐步達成 1% 的政策利率與 2% 目標通膨，公司治理改革將繼續支撐日本股市，現在有更多的日本企業已經做出了重大改變，例如增加股票回購，日本 2025 年有望延續 2024 年經濟成長動能，日股仍有表現出色的空間。
根據高盛指出，投資日本股市優勢題材，包括日本央行正常化使銀行與其他金融機構受惠、國防與經濟安全產業、AI 概念股及財務重整的企業等等，高盛更預估東證股價指數（TOPIX）未來 12 個月報酬率將達 12% 以上。同樣，麥格理集團也看好日本股市，2025 年底將東證股價指數 (TOPIX) 目標定為 3,200 點。
野村投信表示，若日本通膨變化繼續穩定，2025 年日本股市獲得正報酬的機率仍高，日本經濟可望持續溫和成長，建議投資人不妨視己身風險承受度，定期定額布局日股價值型 ETF，參與日股成長契機。
日銀今年第一次金融政策會議 (1/24)，決議政策利率從 0.25% 上調至 0.5%，從 1995 年 9 月以後，30 年來首次突破「0.5% 之牆」的政策 利率，也是金融環境革命性轉變，寫下 2008 年全球金融危機以來的新高水準，日本央行在不到一年裡三度升息。
野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，此次日本升息的關鍵因素來自於日元貶值與進口成本上升所引發的通膨壓力，日本政策委員普遍認為，隨著企業價格調整與薪資成長趨勢穩定，央行應適時調整貨幣政策，以確保經濟穩健發展，在會議結束後，日銀總裁植田和男在記者會表示，儘管此次升息，實質利率仍處於負數，整體金融環境依然寬鬆，可望持續支撐日本經濟，如果今後的物價、經濟狀況如日銀所預測般進行，若未來穩定通膨得以實現，將有繼續升息的空間。
回顧去年 9 月日銀理事田村直樹曾表示，2026 年日銀利率應該會到 1.0%，若根據田村所洩漏的日銀心聲，2025 下半年升息到 0.75%，2026 年上半年到 1%，是可能性高的路徑，若未來經濟與通膨展望符合預期，央行將考慮繼續進一步升息並調整貨幣寬鬆的程度，可望為疲軟的日元匯率走勢形成支撐。
張繼文指出，在日本央行確定升息後，彭博日本價值動能高息指數總報酬率達 2.48%，優於同期間東證指數的 + 1.37% 及日經指數的 - 0.89%，若進一步拆分報酬來源可發現，金融產業貢獻了其中 1.14% 的報酬率，占總漲幅 (+2.48%) 的近 46%，充分顯現日本市場在升息環境下，金融股可望高度受惠。
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