持續挺過制裁！去年俄羅斯經濟成長4.1%至200兆盧布 創歷史新高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-08 15:50

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俄烏戰爭屆滿 3 周年之際，最新數據顯示去年俄羅斯國內生產毛額 (GDP) 年增 4.1% 至 200 兆盧布，創下歷史新高紀錄，顯示俄國經濟持續挺過西方制裁。

俄國總統普丁周五 (7 日) 在克里姆林宮聽取總理米舒斯京關於國家經濟發展情況的報告。

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米舒斯京在跟普丁會談時說：「國家經濟成功地應對了前所未有的制裁壓力，這與許多對我們施加制裁的國家不同。在這些國家，經濟情況在許多情況下接近停滯。」

米舒斯京指出，俄國加工業產值增幅高於預期，為 8.5%，包括機械製造業在內多個產業產值呈增長態勢，增幅為 10% 至 20%，但出口規模有所下降。 在去年前 11 個月，俄羅斯人實際收入成長 8.4%，實際工資成長 8.7%，俄國當前失業率為 2.3%。

米舒斯京還強調，俄國經濟正朝著更加技術導向和多樣化的方向發展，但他指出，受到通膨影響，今年俄國經濟增速與去年相比恐有所放緩。

普丁表示，去年俄國經濟發展成果是令人滿意的，今年應該是經濟平衡發展的年份。

普丁上月在經濟問題會議上也說：「總體來說，我與大家已經討論過這一點，去年俄羅斯經濟相當成功。主要宏觀指標處於正向區間。」