0用戶0收入！OpenAI前首席科學家創立SSI新一輪融資估值達200億美元 五個月翻4倍

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-08 17:30

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繼去年 9 月完成首輪融資後，最新消息傳出 OpenAI 前首席科學家 Ilya Sutskever 去年創辦的公司「安全超級智慧」(Safe Superintelligence，SSI) 正洽談新一輪融資，估值料將高達 200 億美元 (約 6616 億台幣)。這一數字比首輪 50 億美元估值高三倍。

《路透社》周六 (8 日) 引述四位消息人士獨家報導，SSI 與現有及新投資者的談判仍處於早期階段，條件仍有可能改變，但目前尚不清楚要籌集多少錢。

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SSI 在上一輪融資中分別從紅杉資本、NFDG、a16z、DST Global、SV Angel。等五家創投公司籌到 10 億美元。

從當時消息來看，Ilya 要拿首輪融資籌得的 10 億美元購買算力，並聘請頂尖人才。

但讓所有人震驚不已的是，去年 6 月成立的 SSI 至今一個產品也沒有，更沒有任何收入，卻能不斷拿到融資，因關於 SSI 的具體研究方向仍是引人遐想的謎，公開資訊更是寥寥無幾。

Ilya 從創辦公司至今，似乎只是界定發展方向，也就是開發比人類更聰明但不危險的 AI 技術。

Ilya 去年接受《路透社》訪問時表示，SSI 正追求一個新的研究方向，是「一座新的需要攀登的山峰」，但未透露更多細節。

路透表示，SSI 是家神秘的新創公司，激發投資者興趣的是 Ilya 的聲譽，以及他所說的團隊正在研究的創新方法。

中國 AI 科技媒體《量子位》報導指出，本以為「AI 教母」李飛飛創業 3 個月公司估值破 10 億美元已經很厲害，Ilya 的創業則可說是更非同凡響。

雖然 SSI 至今沒有任何產品，但在公司成立之際，Ilya 稱只有一個目標和產品，也就是構建安全超級智慧。

SSI 創辦之初，使命便是「開發安全的超級智慧」，也就是比人類更聰明，但與人類利益一致的 AI。

除 Ilya 外，SSI 共同創辦人還包括蘋果前 AI 計畫大老 Daniel Gross，以及曾任 OpenAI 研究員 Daniel Levy。