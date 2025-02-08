市值破兆！小米擠身全球前三大車廠比亞迪緊追 陸媒：「生態派」與「技術派」之爭

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-08 10:26

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小米集團創辦人雷軍今 (8) 日一早在微博上發文稱「今天週六，早起，現在出發。我要去參與一件有趣的活動」，但未透露具體活動內容。不過，雷軍文中的照片展示小米汽車 SU7 Ultra 內飾照片，暗示活動跟 SU7 Ultra 有關。

《中關村在線》報導，新年伊始，小米股價一路攀漲至歷史高點，昨 (7) 日一度漲高至每股 43.05 港元，終場收漲 4.69% 至 42.45 港元，市值超過 1 兆 658 億港元(約 4.52 兆台幣)。

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根據最新市值數據，小米成功躋身全球前三名汽車製造商之列，中國電動車大廠比亞迪股份 (01211-HK)(002594-CN) 則以市值 9510 億人民幣排第四。

中國汽車自媒體《車聯中國》報導指出，小米與比亞迪市值追逐戰的背後，是兩家中國巨頭在新能源戰場上博弈的開始。比亞迪去年賣 427 萬輛，更是手握刀片電池的「技術狂人」，但小米更強，首款車僅賣 13.5 萬輛，市值卻登上中國車廠第一。

在「天神之眼」發佈之前，比亞迪甚至被市場認為在智慧化方面有弱點，所以這次發佈後，相當於把弱點補上，但這跟小米汽車的市值邏輯完全不一樣。

在小米兆元市值裡，目前「造車」只佔 6.3% 的營收，卻撐起 100% 的想像空間，這很瘋狂，但也為投資者提供了他們最喜歡的預期效應。

當比亞迪還在用「銷量→利潤」的公式計算估值時，小米早已玩起「使用者→生態→溢價」的資本遊戲，也就是賣一輛 SU7，等於綁定一個家庭未來十年的智慧消費。

比亞迪周四漲停源於強化「智駕弱點」，這讓比亞迪變得更加恐怖，但資本市場真正恐懼的是小米的「爆品屠刀」，因這是小米的殺手鐧。

SU7 對標特斯拉 Model 3 卻便宜 3 萬人民幣，預售首日訂單破 10 萬，更可怕的是小米工廠產能利用率一度達 200%，13.5 萬輛交付量背後是「爆款即清場」的恐怖效率，小米今年要賣 30 萬輛，這是很多新勢力想都不敢想的速度。

在智慧汽車時代，「月銷 3 萬輛 = 盈利線」，但小米明年就可轉虧為盈，比特斯拉快 15 年。小米用 17.1% 的汽車毛利率告訴世界：「互聯網公司降維造車，從來不是拼成本，而是拼『用戶願意為生態付多少錢』。」

比亞迪的無敵在於其垂直整合策略，這種策略讓比亞迪盡可能掌握更多的核心零組件。過去幾年，這種策略也讓比亞迪效率極高，成本控制簡直讓對手望而卻步，但從生態角度看，比亞迪始終造的還是一輛「車」。