市場傳阿里巴巴投資DeepSeek？取得10%股權 阿里巴巴說話了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-07 23:01

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周五（7 日）晚間有市場傳言稱，阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 擬以 10 億美元投資 DeepSeek，獲得 10% 股份，雙方團隊正在溝通具體執行細節，阿里雲將作為 DeepSeek 的第一推理算力選擇。

沒過多久，阿里巴巴相關人士否認了上述傳聞。據《界面新聞》報導，阿里巴巴集團副總裁顏喬在朋友圈表示：「同為中國杭州企業，我們為 DeepSeek 鼓掌，但是外界流傳阿里投資 DeepSeek 的信息是假消息。」

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阿里巴巴雖否認傳聞，但此前其對大模型創業公司多有投資舉動，百川智能、智譜 AI、月之暗面、Minimax 等背後均有阿里巴巴的身影。未來阿里巴巴是否會投資 DeepSeek，值得持續關注。

這一傳聞與 DeepSeek 近期在人工智慧（AI）領域的突出表現有直接關係。DeepSeek 由中資避險基金幻方量化創立，自 2023 年成立以來成果頗豐。其發布的多個模型如 DeepSeek-V3、DeepSeek-R1 等性能出色，在數學、代碼、自然語言推理等任務上，能與 OpenAI 等閉源模型相抗衡。

在二級市場方面，DeepSeek 在全球爆火給美股 「科技七姐妹」 等帶來衝擊，一度令輝達股價暴跌近 17%。在 A 股市場，DeepSeek 概念股表現活躍，多檔概念股漲停。

目前各領域公司均在積極擁抱 DeepSeek。阿里雲、騰訊雲、京東雲、百度智能雲、華為雲、天翼雲等中國雲端巨頭均已接入 DeepSeek。

海外方面，亞馬遜 AWS、微軟 Azure 等也宣布接入 DeepSeek 模型。硬體廠商聯想近日宣布，其個人智能體「小天」已接入 DeepSeek，還在與 DeepSeek 探討更多深入合作的可能性。

儘管 DeepSeek 備受熱捧，但阿里巴巴自身的 AI 產品通義千問也在快速跟進，並網羅頂尖人士加入團隊。就在 2 月 6 日，世界知名 AI 科學家許主洪教授正式加入阿里巴巴，出任阿里巴巴集團副總裁，負責 AI To C 業務多模態基礎模型及 Agents 相關基礎研究與應用解決方案。