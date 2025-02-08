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鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至32.5元，預估目標價為1410元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 08:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對創意(3443-TW)做出2025年EPS預估：中位數由32.88元下修至32.5元，其中最高估值43.97元，最低估值25.79元，預估目標價為1410元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值43.97(43.97)61.31
最低值25.79(26.68)29.94
平均值33.45(33.84)42.81
中位數32.5(32.88)43.51

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值42,074,41075,240,490
最低值28,679,92033,588,000
平均值31,795,05042,384,030
中位數31,187,48040,555,780

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS25.7526.1827.6910.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,044,19226,240,71424,039,67115,107,915

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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