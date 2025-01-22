鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至25.58元，預估目標價為1410元
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 10:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對創意(3443-TW)做出2024年EPS預估：中位數由25.75元下修至25.58元，其中最高估值27.29元，最低估值23.92元，預估目標價為1410元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|27.29(27.29)
|43.97
|61.31
|最低值
|23.92(24.31)
|26.68
|30.2
|平均值
|25.56(25.67)
|34.12
|44.55
|中位數
|25.58(25.75)
|32.88
|43.74
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|26,202,430
|42,074,410
|75,240,490
|最低值
|24,943,000
|27,021,000
|33,588,000
|平均值
|25,369,850
|32,266,450
|44,027,470
|中位數
|25,332,000
|31,544,000
|41,965,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|26.18
|27.69
|10.9
|6.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,240,714
|24,039,671
|15,107,915
|13,569,441
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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