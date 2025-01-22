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鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至25.58元，預估目標價為1410元

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 10:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對創意(3443-TW)做出2024年EPS預估：中位數由25.75元下修至25.58元，其中最高估值27.29元，最低估值23.92元，預估目標價為1410元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值27.29(27.29)43.9761.31
最低值23.92(24.31)26.6830.2
平均值25.56(25.67)34.1244.55
中位數25.58(25.75)32.8843.74

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值26,202,43042,074,41075,240,490
最低值24,943,00027,021,00033,588,000
平均值25,369,85032,266,45044,027,470
中位數25,332,00031,544,00041,965,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS26.1827.6910.96.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,240,71424,039,67115,107,91513,569,441

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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