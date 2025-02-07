鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為40元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 22:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.39元下修至2.36元，其中最高估值2.44元，最低估值2.34元，預估目標價為40元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.44(2.52)
|2.5
|2.54
|最低值
|2.34(2.34)
|2.1
|2.12
|平均值
|2.37(2.39)
|2.32
|2.33
|中位數
|2.36(2.39)
|2.31
|2.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|88,889,000
|87,579,000
|84,584,230
|最低值
|68,569,000
|67,766,000
|69,673,000
|平均值
|80,637,820
|78,939,250
|77,822,140
|中位數
|82,093,940
|81,276,500
|77,106,380
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.37
|1.32
|1.89
|1.84
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|77,321,920
|56,049,653
|60,230,846
|60,809,922
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇