鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至12.91元，預估目標價為215.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.02元下修至12.91元，其中最高估值13.79元，最低估值11.7元，預估目標價為215.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.79(13.79)
|15.23
|17.55
|最低值
|11.7(11.7)
|12.33
|13.94
|平均值
|12.78(12.87)
|13.78
|15.96
|中位數
|12.91(13.02)
|14.06
|16.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,800,000
|10,412,000
|11,291,000
|最低值
|8,540,000
|9,739,000
|10,503,000
|平均值
|8,726,550
|10,008,910
|11,007,400
|中位數
|8,720,000
|9,990,000
|11,275,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.24
|10.03
|7.91
|5.59
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,330,811
|6,526,749
|4,948,862
|3,653,272
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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