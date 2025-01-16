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鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至13.02元，預估目標價為214.5元

鉅亨網新聞中心 2025-01-16 18:11


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.91元上修至13.02元，其中最高估值13.63元，最低估值11.7元，預估目標價為214.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.63(13.63)15.3317.55
最低值11.7(11.41)12.3313.94
平均值12.86(12.67)13.9215.96
中位數13.02(12.91)14.0616.69

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,799,00010,412,00011,291,000
最低值8,540,0009,739,00010,503,000
平均值8,694,3609,954,82011,007,400
中位數8,689,0009,904,00011,275,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.2410.037.915.59
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,330,8116,526,7494,948,8623,653,272

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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