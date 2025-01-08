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鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至12.16元，預估目標價為212元

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.79元下修至12.16元，其中最高估值13.63元，最低估值11.41元，預估目標價為212元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.63(13.63)15.3617.55
最低值11.41(11.41)11.9513.5
平均值12.41(12.52)13.815.78
中位數12.16(12.79)13.9416.69

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,782,00010,412,00011,279,000
最低值8,475,0809,615,31010,261,050
平均值8,654,8309,896,21010,953,210
中位數8,688,0009,838,00011,262,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.2410.037.915.59
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,330,8116,526,7494,948,8623,653,272

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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