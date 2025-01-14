鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至12.79元，預估目標價為214.5元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 22:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.16元上修至12.79元，其中最高估值13.63元，最低估值11.41元，預估目標價為214.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.63(13.63)
|15.36
|17.55
|最低值
|11.41(11.41)
|12.33
|13.94
|平均值
|12.57(12.45)
|13.92
|15.96
|中位數
|12.79(12.16)
|14.06
|16.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,799,290
|10,412,000
|11,291,000
|最低值
|8,540,000
|9,739,000
|10,503,260
|平均值
|8,694,390
|9,954,800
|11,007,450
|中位數
|8,689,000
|9,904,000
|11,275,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.24
|10.03
|7.91
|5.59
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,330,811
|6,526,749
|4,948,862
|3,653,272
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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