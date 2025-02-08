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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Doximity Inc - Class A(DOCS-US)EPS預估上修至1.29元，預估目標價為69.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Doximity Inc - Class A(DOCS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元上修至1.29元，其中最高估值1.35元，最低估值1.11元，預估目標價為69.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.35(1.2)1.481.711.8
最低值1.11(1.11)1.171.421.59
平均值1.26(1.15)1.361.521.7
中位數1.29(1.15)1.391.521.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.71億6.60億7.54億7.79億
最低值5.37億5.83億6.36億6.96億
平均值5.56億6.18億6.84億7.48億
中位數5.65億6.16億6.82億7.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.060.120.700.530.72
營業收入1.16億2.07億3.44億4.19億4.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Doximity Inc - Class A(DOCS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOCS

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