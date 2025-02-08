鉅亨速報 - Factset 最新調查：Doximity Inc - Class A(DOCS-US)EPS預估上修至1.29元，預估目標價為69.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Doximity Inc - Class A(DOCS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元上修至1.29元，其中最高估值1.35元，最低估值1.11元，預估目標價為69.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.35(1.2)
|1.48
|1.71
|1.8
|最低值
|1.11(1.11)
|1.17
|1.42
|1.59
|平均值
|1.26(1.15)
|1.36
|1.52
|1.7
|中位數
|1.29(1.15)
|1.39
|1.52
|1.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.71億
|6.60億
|7.54億
|7.79億
|最低值
|5.37億
|5.83億
|6.36億
|6.96億
|平均值
|5.56億
|6.18億
|6.84億
|7.48億
|中位數
|5.65億
|6.16億
|6.82億
|7.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.06
|0.12
|0.70
|0.53
|0.72
|營業收入
|1.16億
|2.07億
|3.44億
|4.19億
|4.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Doximity Inc - Class A(DOCS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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