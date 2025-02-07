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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ITT公司(ITT-US)EPS預估下修至6.43元，預估目標價為173.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 22:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對ITT公司(ITT-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.54元下修至6.43元，其中最高估值6.75元，最低估值6.35元，預估目標價為173.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.75(6.75)7.298.058.73
最低值6.35(6.3)6.927.78.73
平均值6.46(6.49)7.127.98.73
中位數6.43(6.54)7.157.968.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值39.64億40.85億42.60億45.16億
最低值37.36億38.55億41.19億45.16億
平均值38.26億39.76億42.07億45.16億
中位數37.92億39.75億42.42億45.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.833.664.384.966.30
營業收入24.78億27.65億29.88億32.83億36.31億

詳細資訊請看美股內頁：
ITT公司(ITT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSITT

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