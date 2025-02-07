鉅亨速報 - Factset 最新調查：ITT公司(ITT-US)EPS預估下修至6.43元，預估目標價為173.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對ITT公司(ITT-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.54元下修至6.43元，其中最高估值6.75元，最低估值6.35元，預估目標價為173.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.75(6.75)
|7.29
|8.05
|8.73
|最低值
|6.35(6.3)
|6.92
|7.7
|8.73
|平均值
|6.46(6.49)
|7.12
|7.9
|8.73
|中位數
|6.43(6.54)
|7.15
|7.96
|8.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|39.64億
|40.85億
|42.60億
|45.16億
|最低值
|37.36億
|38.55億
|41.19億
|45.16億
|平均值
|38.26億
|39.76億
|42.07億
|45.16億
|中位數
|37.92億
|39.75億
|42.42億
|45.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.83
|3.66
|4.38
|4.96
|6.30
|營業收入
|24.78億
|27.65億
|29.88億
|32.83億
|36.31億
詳細資訊請看美股內頁：
ITT公司(ITT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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