鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股EQH-US的目標價調升至60元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 04:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對公平控股(EQH-US)提出目標價估值：中位數由58元上修至60元，調升幅度3.45%。其中最高估值70元，最低估值49元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予公平控股評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀0位。
公平控股今(8日)收盤價為53.72元。近5日股價下跌3.45%，標普指數上漲0.2%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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