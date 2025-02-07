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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Doximity Inc - Class ADOCS-US的目標價調升至60元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Doximity Inc - Class A(DOCS-US)提出目標價估值：中位數由58元上修至60元，調升幅度3.45%。其中最高估值83元，最低估值48元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Doximity Inc - Class A評價：積極樂觀6位、保持中立13位、保守悲觀0位。

Doximity Inc - Class A今(7日)收盤價為58.26元。近5日股價下跌3.45%，標普指數上漲0.2%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DOCS市場預估目標價

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Doximity Inc - Class A58.260.21%

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