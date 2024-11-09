鉅亨速報 - Factset 最新調查：Doximity Inc - Class A(DOCS-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為42.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-09 00:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Doximity Inc - Class A(DOCS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.06元上修至1.09元，其中最高估值1.17元，最低估值1元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.17(1.09)
|1.26
|1.53
|1.68
|最低值
|1(0.99)
|1.05
|1.13
|1.22
|平均值
|1.09(1.05)
|1.16
|1.26
|1.44
|中位數
|1.09(1.06)
|1.17
|1.23
|1.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.42億
|6.10億
|6.38億
|6.96億
|最低值
|5.17億
|5.56億
|5.92億
|6.66億
|平均值
|5.29億
|5.77億
|6.20億
|6.81億
|中位數
|5.30億
|5.75億
|6.25億
|6.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.06
|0.12
|0.70
|0.53
|0.72
|營業收入
|1.16億
|2.07億
|3.44億
|4.19億
|4.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Doximity Inc - Class A(DOCS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Doximity Inc - Class ADOCS-US的目標價調升至40.5元，幅度約9.46%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛彼迎(ABNB-US)EPS預估下修至4.02元，預估目標價為130.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司(NET-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為91.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至14.9元，預估目標價為230.00元
上一篇
下一篇