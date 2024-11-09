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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Doximity Inc - Class A(DOCS-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-09 00:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Doximity Inc - Class A(DOCS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.06元上修至1.09元，其中最高估值1.17元，最低估值1元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.17(1.09)1.261.531.68
最低值1(0.99)1.051.131.22
平均值1.09(1.05)1.161.261.44
中位數1.09(1.06)1.171.231.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.42億6.10億6.38億6.96億
最低值5.17億5.56億5.92億6.66億
平均值5.29億5.77億6.20億6.81億
中位數5.30億5.75億6.25億6.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.060.120.700.530.72
營業收入1.16億2.07億3.44億4.19億4.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Doximity Inc - Class A(DOCS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOCS

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