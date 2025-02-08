鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特(G-US)EPS預估上修至3.54元，預估目標價為56.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對簡伯特(G-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.45元上修至3.54元，其中最高估值3.58元，最低估值3.36元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.58(3.52)
|4.03
|4.35
|最低值
|3.36(3.36)
|3.68
|4.35
|平均值
|3.52(3.45)
|3.89
|4.35
|中位數
|3.54(3.45)
|3.94
|4.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|51.33億
|55.82億
|59.87億
|最低值
|50.19億
|53.62億
|59.67億
|平均值
|50.80億
|54.69億
|59.77億
|中位數
|50.79億
|54.56億
|59.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.57
|1.91
|1.88
|3.41
|營業收入
|37.05億
|40.21億
|43.68億
|44.76億
詳細資訊請看美股內頁：
簡伯特(G-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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