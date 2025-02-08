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鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特(G-US)EPS預估上修至3.54元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對簡伯特(G-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.45元上修至3.54元，其中最高估值3.58元，最低估值3.36元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.58(3.52)4.034.35
最低值3.36(3.36)3.684.35
平均值3.52(3.45)3.894.35
中位數3.54(3.45)3.944.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值51.33億55.82億59.87億
最低值50.19億53.62億59.67億
平均值50.80億54.69億59.77億
中位數50.79億54.56億59.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.571.911.883.41
營業收入37.05億40.21億43.68億44.76億

詳細資訊請看美股內頁：
簡伯特(G-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSG

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