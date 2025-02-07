鉅亨速報 - Factset 最新調查：BILL Holdings IncBILL-US的目標價調降至96元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 22:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對BILL Holdings Inc(BILL-US)提出目標價估值：中位數由100元下修至96元，調降幅度4%。其中最高估值120元，最低估值57元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予BILL Holdings Inc評價：積極樂觀18位、保持中立8位、保守悲觀1位。
BILL Holdings Inc今(7日)收盤價為96.35元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲0.2%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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