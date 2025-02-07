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鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特G-US的目標價調升至55元，幅度約7.84%

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 22:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對簡伯特(G-US)提出目標價估值：中位數由51元上修至55元，調升幅度7.84%。其中最高估值58元，最低估值45元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予簡伯特評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀0位。

簡伯特今(7日)收盤價為49.4元。近5日股價上漲7.84%，標普指數上漲0.2%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股G市場預估目標價

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