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鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特(G-US)EPS預估上修至3.23元，預估目標價為46.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-09 02:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對簡伯特(G-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.16元上修至3.23元，其中最高估值3.25元，最低估值3.11元，預估目標價為46.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.25(3.19)3.523.96
最低值3.11(3.11)3.243.54
平均值3.21(3.15)3.433.77
中位數3.23(3.16)3.443.76

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值47.53億51.36億56.12億
最低值46.79億49.18億51.67億
平均值47.36億50.39億54.05億
中位數47.48億50.57億54.05億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.561.571.911.883.41
營業收入35.14億37.05億40.21億43.68億44.76億

詳細資訊請看美股內頁：
簡伯特(G-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSG

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