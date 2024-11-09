鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特(G-US)EPS預估上修至3.23元，預估目標價為46.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-09 02:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對簡伯特(G-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.16元上修至3.23元，其中最高估值3.25元，最低估值3.11元，預估目標價為46.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.25(3.19)
|3.52
|3.96
|最低值
|3.11(3.11)
|3.24
|3.54
|平均值
|3.21(3.15)
|3.43
|3.77
|中位數
|3.23(3.16)
|3.44
|3.76
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|47.53億
|51.36億
|56.12億
|最低值
|46.79億
|49.18億
|51.67億
|平均值
|47.36億
|50.39億
|54.05億
|中位數
|47.48億
|50.57億
|54.05億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.56
|1.57
|1.91
|1.88
|3.41
|營業收入
|35.14億
|37.05億
|40.21億
|43.68億
|44.76億
詳細資訊請看美股內頁：
簡伯特(G-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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