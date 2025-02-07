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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至-0.34元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.43元上修至-0.34元，其中最高估值0.21元，最低估值-0.89元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.21(0.21)1.012.782.97
最低值-0.89(-1.12)0.240.380.72
平均值-0.27(-0.4)0.641.651.85
中位數-0.34(-0.43)0.61.851.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.27億44.99億60.57億61.85億
最低值30.38億36.40億42.77億61.11億
平均值31.17億38.88億49.03億61.48億
中位數30.96億38.62億48.40億61.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.49-1.60-2.51-3.34-1.67
營業收入5.10億8.70億13.49億15.88億23.23億

詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAFRM

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