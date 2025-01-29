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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至-0.43元，預估目標價為74.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 04:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.45元上修至-0.43元，其中最高估值0.21元，最低估值-1.12元，預估目標價為74.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.21(0.21)1.012.732.97
最低值-1.12(-1.12)-0.570.220.72
平均值-0.4(-0.4)0.551.51.85
中位數-0.43(-0.45)0.571.571.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.37億41.00億60.57億61.85億
最低值30.21億36.40億42.76億61.11億
平均值31.06億38.29億48.05億61.48億
中位數30.92億38.30億47.88億61.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.49-1.60-2.51-3.34-1.67
營業收入5.10億8.70億13.49億15.88億23.23億

詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAFRM

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