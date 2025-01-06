鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至3.94元，預估目標價為80.24元
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.07元下修至3.94元，其中最高估值4.99元，最低估值3.32元，預估目標價為80.24元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.99(4.99)
|6.92
|7.06
|最低值
|3.32(3.32)
|3.03
|3.81
|平均值
|3.98(4.03)
|4.91
|5.73
|中位數
|3.94(4.07)
|4.8
|5.98
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|578.92億
|632.18億
|635.02億
|最低值
|497.06億
|502.89億
|496.20億
|平均值
|526.47億
|544.58億
|561.76億
|中位數
|529.56億
|546.62億
|564.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.27
|19.07
|8.02
|4.28
|營業收入
|489.82億
|666.57億
|655.91億
|590.25億
詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股PKX-US的目標價調降至81.39元，幅度約6.25%
- 〈美股盤後〉南韓旋風戒嚴解嚴 驚嚇全球市場 標普那指再創新高
- 史上最短戒嚴！尹錫悅宣布將「解嚴」並發表最新聲明
- 韓股週三照常開盤 韓央行召開緊急會議 或祭「無限流動性」
下一篇