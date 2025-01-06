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鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至3.94元，預估目標價為80.24元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.07元下修至3.94元，其中最高估值4.99元，最低估值3.32元，預估目標價為80.24元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.99(4.99)6.927.06
最低值3.32(3.32)3.033.81
平均值3.98(4.03)4.915.73
中位數3.94(4.07)4.85.98

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值578.92億632.18億635.02億
最低值497.06億502.89億496.20億
平均值526.47億544.58億561.76億
中位數529.56億546.62億564.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.2719.078.024.28
營業收入489.82億666.57億655.91億590.25億

詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPKX

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