營收速報 - 新漢(8234)1月營收6.10億元年增率高達35.63％
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 19:15
今年1-1月累計營收為6.10億元，累計年增率35.63%。
最新價為65.7元，近5日股價上漲19.24%，相關電腦及週設類指數上漲2.08%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1838 張
- 外資買賣超：+1739 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+99 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|6.10億
|36%
|15%
|24/12
|5.30億
|15%
|-6%
|24/11
|5.66億
|31%
|14%
|24/10
|4.97億
|43%
|4%
|24/9
|4.76億
|-12%
|-5%
|24/8
|5.03億
|17%
|-4%
新漢(8234-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備之製造、買賣、安裝業務。通信機械器材之製造、買賣、安裝業務。資訊軟體及資料處理之服務業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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