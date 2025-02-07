search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 新漢(8234)1月營收6.10億元年增率高達35.63％

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 19:15


新漢(8234-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣6.10億元，年增率35.63%，月增率15.09%。

今年1-1月累計營收為6.10億元，累計年增率35.63%。

最新價為65.7元，近5日股價上漲19.24%，相關電腦及週設類指數上漲2.08%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1838 張
  • 外資買賣超：+1739 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+99 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 6.10億 36% 15%
24/12 5.30億 15% -6%
24/11 5.66億 31% 14%
24/10 4.97億 43% 4%
24/9 4.76億 -12% -5%
24/8 5.03億 17% -4%

新漢(8234-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備之製造、買賣、安裝業務。通信機械器材之製造、買賣、安裝業務。資訊軟體及資料處理之服務業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報1月營收新漢

相關行情

台股首頁我要存股
新漢65.79.87%
美元/台幣32.754-0.22%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
新漢

88%

勝率

#波段上揚股

偏強
新漢

88%

勝率

#當沖高手_強

偏強
新漢

88%

勝率

#上升三紅K

偏強
新漢

88%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
新漢

88%

勝率

延伸閱讀


Empty