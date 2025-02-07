營收速報 - 合邦(6103)1月營收763萬元年增率高達223.47％
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 16:15
今年1-1月累計營收為763萬元，累計年增率223.47%。
最新價為48.8元，近5日股價上漲6.3%，相關半導體類指數下跌-2.1%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|763萬
|223%
|415%
|24/12
|148萬
|-59%
|-79%
|24/11
|721萬
|56%
|28%
|24/10
|564萬
|322%
|-16%
|24/9
|672萬
|134%
|17%
|24/8
|573萬
|17%
|-0%
合邦(6103-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、生產、製造、銷售以下產品。影音、光碟、顯示器、電源管理、通訊系統之半導體零組件。客戶委託開發之半導體零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 皇龍(3512)1月營收2.53億元年增率高達3740.84％
- 營收速報 - 盛群(6202)1月營收2.36億元年增率高達53.65％
- 營收速報 - 錼創科技-KY創(6854)1月營收1.22億元年增率高達79.12％
- 營收速報 - 洋華(3622)1月營收1.70億元年增率高達103％
下一篇