search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 合邦(6103)1月營收763萬元年增率高達223.47％

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 16:15


合邦(6103-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣763萬元，年增率223.47%，月增率415.11%。

今年1-1月累計營收為763萬元，累計年增率223.47%。

最新價為48.8元，近5日股價上漲6.3%，相關半導體類指數下跌-2.1%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：0 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 763萬 223% 415%
24/12 148萬 -59% -79%
24/11 721萬 56% 28%
24/10 564萬 322% -16%
24/9 672萬 134% 17%
24/8 573萬 17% -0%

合邦(6103-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、生產、製造、銷售以下產品。影音、光碟、顯示器、電源管理、通訊系統之半導體零組件。客戶委託開發之半導體零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報1月營收合邦

相關行情

台股首頁我要存股
合邦48.8-0.20%
美元/台幣32.754-0.22%

延伸閱讀


Empty