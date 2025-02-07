威剛1月營收28億元 下探一年半低點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-07 18:18

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記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (7) 日公告 1 月營收 28.14 億元，受 DRAM 價格與需求放緩，威剛單月營收下探 18 個月低點，月減 2.54%，年減 21.07%；威剛表示，1 月 DRAM 與 NAND Flash 現貨價相對平穩，公司主要產品線 DRAM 模組及 SSD 維持穩健出貨。

以 1 月產品組合而言，威剛第一大產品線 DRAM 模組單月營收占比仍維持 5 成以上達 51.47%，SSD 營收比重略增加至 33.31%，記憶卡、隨身碟與其他產品 15.22%。

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展望後市，威剛看好，全球生成式 AI 蓬勃發展，公司也於日前 CES 中展出多款滿足 AI 高速運算需求的記憶體產品，包括 XPG LANCER CUDIMM RGB DDR5、LPDDR5X、PCIe Gen5 SSD 等，可大幅提升電腦系統運算效能及資料存取速度，提前布局搶攻今年的 AI PC 換機潮與邊緣運算商機。