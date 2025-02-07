威宏-KY元月營收6.8億元 訂單能見度高上半年產能滿載

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-07 19:05

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專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今 (7) 日公布 2025 年 1 月營收為 6.8 億元，年減 5% 係因農曆春節假期提早使工作天數減少所致，較上月則增加 15%，訂單出貨回穩。威宏指出，目前輕奢、運動兩大事業群在手訂單能見度高，樂觀 2025 年整體營運可望維持成長態勢。

為應對各廠區產能配置需求增加，威宏 - KY 不排除啟動募資計劃以充實營運資金並償還銀行借貸，以利優化集團成本結構，帶領集團營運規模穩定擴大。

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威宏 - KY 指出，受惠北美高球行業景氣支撐，加上美國總統川普上任後加徵關稅政策影響，國際知名品牌客戶正加快轉移訂單至東南亞地區。其中越南德御具備成熟包袋製程，主要生產 NIKE 運動包袋及高爾夫球袋等產品，上半年訂單已接近滿載，農曆年後已進一步招募人力進駐生產。

此外，歐洲法系女包客戶亦提出產能轉移需求，下半年起陸續將中國大陸訂單轉移訂單至當地，公司正積極規劃承租新廠房以擴大生產規模。

輕奢精品包袋事業方面，威宏 - KY 指出，據歐美知名品牌客戶近期釋出的市場訊息顯示，目前北美及歐洲銷售淨額呈溫和增長，亞洲市場最快下半年起逐漸復甦。威宏表示，雖消費者態度仍較為審慎，惟全球跨國旅遊熱度不減，帶動輕奢及商務包袋、行李箱等汰換需求延續，既有客戶拉貨力道明顯回溫，公司亦持續與客戶開發一系列高階聯名款箱包，有利提升品牌附加價值並增加客戶黏著度，鞏固主要供應商地位。

威宏於東南亞地區積極擴大布局多年，柬埔寨已為集團最大生產、吞吐轉運調度中心，其中宏盛柬埔寨廠近期因應客戶訂單需求增加安排興建新廠區及擴增產線；而威保柬埔寨廠已於去年 12 月落成啟用並投入試產，主要生產運動手套護具等週邊配件，最快上半年由 NIKE 完成驗廠後正式放量生產，隨運動產業庫存水位告一段落，運動品牌大廠陸續回補庫存，加上下半年起各項國際體育盛事陸續展開，民眾運動風潮蔚為顯學，將有助進一步推升運動護具與包袋需求，公司將憑藉精實生產管理，彈性調整產能配置及生產模式，為明年龐大世界盃足球賽商機做好準備。