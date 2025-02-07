股市元月行情助攻！凱基金賺36億元年增3成 EPS 0.22元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-07 18:36

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凱基金 (2883-TW) 今 (7) 日公布上月自結財務數據，2025 年 1 月自結稅後純益為 36.56 億元，與去年同期相比成長約 30%，每股稅後純益為 0.22 元。凱基金指出，今年 1 月整體資本市場呈現走升格局，旗下主要子公司壽險、銀行、證券、投資等業務獲利皆有穩健表現。

子公司凱基人壽方面，1 月保單銷售動能強勁，新契約保費較去年同期成長超過 5 成；投資方面亦掌握市場趨勢並實現獲利，整體投資操作表現良好，元月稅後純益達 23.4 億元，相較去年同期成長 48%。

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不過，1 月台股交易量能受春節假期影響略有下滑，子公司凱基證券主要業務包含經紀、財富管理、承銷、衍商及海外轉投資仍維持穩健獲利貢獻，元月稅後純益為 7.05 億元。

凱基銀行部分，受惠於利息收入及財管手續費收入成長帶動獲利表現，1 月稅後純益達 7.27 億元，較去年同期成長 34%。

中華開發資本 1 月稅後純益為 2.45 億元，主要來自投資部位評價增值。