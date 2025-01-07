威宏去年營收83億元年增5% 看好柬埔寨新廠啟用挹注新動能

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-07 17:34

‌



威宏 - KY(8442-TW)2024 年 12 月因年終供應鏈控制庫存，以及新產品供應鏈尚不穩定造成部分產品出貨時程遞延，單月營收 5.91 億元，月減 18.95%，年減 7.22，2024 年全年營收 83.44 億元，年增 5.44%，看好柬埔寨新廠啟用挹注 2025 年新動能。



專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY2024 年第四季營收 20.34 億元，季減 10.29%，年增 7.18%，爲連續 4 季營收呈現年增。

威宏 - KY 在 2024 年受惠巴黎奧運商機帶動運動及跨境旅遊市場消費熱度後，輕奢、運動兩大事業群訂單穩定挹注；加上在生產基地佈局日趨健全下，可望維持成長動能。

‌



威宏 - KY 深化東南亞地區布局多年，柬埔寨為集團近年重點發展區域，旗下子公司威保柬埔寨廠已於 2024 年 12 月正式落成啟用並投入試產，主要生產運動手套護具等週邊配件，初步規劃可承載近 50 條產線，最快 2025 年上半年由 NIKE 正式驗廠完成後放量生產，將進一步躍升集團營運規模。隨運動產業景氣循環已落底，運動品牌大廠陸續回補庫存，加上 2026 年美加墨世界盃外圍賽等國際體育盛事舉辦在即，有助進一步刺激運動消費商機，樂觀今年運動包袋及護具配件等訂單明顯增溫，帶動整體營收保持穩健。

受美國總統當選人川普提高關稅計劃影響，國際知名大廠客戶正加速轉移訂單至東南亞地區，威宏 - KY 可享的轉單效益更為明顯，其中越南德御擁有成熟的包袋製程，目前上半年訂單已呈現滿載。

不僅如此，歐洲法系女包客戶也對威宏提出今年轉移生產基地需求，考量地緣政治等因素，下半年起將擴大越南生產基地佈局計畫，公司正積極規劃承租新廠房並持續招募人力進駐生產，以滿足龐大的訂單需求。

對 2025 年營運走勢威宏表示樂觀，即便終端消費景氣仍較為謹慎，然美國聯準會降息及中國政府推出一系列刺激經濟政策，均有助消費者支出維持增長態勢，目前輕奢、運動兩大事業群在手訂單維持暢旺，再者，根據國際航空運輸協會 (IATA) 預估，2025 年全球各地區旅遊人次將達 52 億人次，較 2024 年成長 6.7%，其中亞太地區為旅遊人次成長最快的地區，展望春節等旅遊黃金檔期將至，在全球跨國旅遊活動熱度不減情況下，免稅店鋪貨動能將轉趨積極，行李箱、精品包袋等購置需求保持成長，公司積極與國際高品質商旅箱包品牌客戶共同開發一系列新品，提升品牌附加價值及鞏固主要供應商地位。