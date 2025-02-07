看診、理容都變貴！1月我CPI年增率2.66% 創11個月來新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-07 19:02

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主計總處今 (7) 日公布 1 月我國消費者物價指數 (CPI) 年增率 2.66%，不僅再度衝破通膨警戒線 2%，也創 11 個月來新高，其中，多種蔬果和服務類漲幅超過 10%，包括番茄、香蕉、家事服務費和診所掛號費等。

主計總處說明，1 月 CPI 年增 2.66%，主要是春節效應，部分服務費用 (如個人照顧服務費、旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等) 受春節所在月份不同影響，價格相對上揚，加上蔬果、肉類、水產品、外食費、房租、個人隨身用品及醫療費用價格上漲，不過，蛋類及交通工具等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲 2.22%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，漲 2.26%。

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就各查價項目來看，1 月價格上漲者包括有番茄漲 131.10%、香蕉漲 46.57%、甘藍菜 (高麗菜) 漲 36.19%、金飾及珠寶漲 25.66%、家事服務費漲 18.42%、視唱中心費用漲 12.12%、診所掛號費漲 10.69%、旅館住宿費漲 10.53%、國外旅遊團費漲 9.18%，而其他食用油 (橄欖油等) 漲 9.17%。

1 月計程車資也漲 5.10%、汽車保養及修理漲 4.81%、火鍋漲 4.49%、安親課輔費漲 4.32%、中式麵食 (如炒麵、小籠包) 漲 3.72%、中式米食 (如便當、滷肉飯) 漲 3.04%、西式早點漲 2.83% 等。

圖表：主計總處提供。

就七大類來觀察，雜項類漲 4.16%，主因個人照顧服務及理容服務費受春節饋贈禮金與循例加價影響 (去年春節效應在 2 月)，分別漲 14.98%、4.97%，同時，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲 7.69%。

食物類漲 3.72%，反映蔬菜受低基數及年前需求增加，價格上漲 20.30%，而水果、食用油、水產品、外食費和肉類也漲 10.46%、5.66%、5.20%、3.17%、2.53%，惟蛋類因雞蛋供過於求，價格下跌 19.87%，抵銷部分漲幅。

由於春節所在月份不同，旅館住宿費及旅遊團費比較基數較低，教養娛樂類漲 3.47%。

居住類漲 2.37%，則是因房租上漲 2.48%，家庭管理費用及電費也分別上漲 5.87%、4.48%。

醫藥保健類漲 2.31%，反映部分醫療院所調升掛號費、假牙及矯正費等費用，醫療費用上漲 3.96% 所致。