〈聯發科法說〉全年展望樂觀看 ASIC業務2026年放量

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-07 18:17

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IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (7) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，2025 年營運展望樂觀，但由於外在不確定性高，預期下季法說將給予更明確預估，針對外界關心的 ASIC 業務，則看好 2026 年開始貢獻營收，營收規模約達 10 億美元。

蔡力行指出，2024 年是聯發科下一成長階段的開始，2025 年公司將持續穩健前進，並全力執行中長期成長策略，看好生成式 AI 將持續帶動邊緣 AI 及雲端 AI 產業創新及生意機會，並重申 AI 加速器市場規達 450 億美元，公司產品組合可充分掌握 AI 商機並驅動營收成長。

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ASIC 業務方面，聯發科指出，公司積極投入相關資源，如聘請關鍵技術人員與業務等，並成立專門組職服務雲端客戶，ASIC 專案預計 2026 第一季至第二季開始貢獻營收，營收貢獻規模預估超過 10 億美元。

針對與輝達 (NVDA-US) 的合作，蔡力行說，雙方已率先在邊緣設備領域合作，推出 GB10 等產品，預計今年 5 月會亮相，雙方合作關係良好，預期未來會有更多合作項目，如 ASIC 領域，目前在汽車業務的合作也進展順利。