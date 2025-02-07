〈聯發科法說〉客戶拉貨力道強 Q1淡季不淡 營收季增2-10%戰單季次高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-07 16:50

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IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (7) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，受惠智慧型手機因中國補貼政策需求成長，以及因應全球關稅不確定性，客戶提前拉貨，預估第一季營收優於季節性表現，季增 2-10%，以高標 1,518 億元推算，將挑戰歷史次高、同期新高。

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細分產品線，手機方面，蔡力行指出，聯發科天璣 9400 旗艦晶片獲 OPPO 和 Vivo 採用，客戶推出的 AI 智慧型手機獲市場高度認可，帶動公司 2024 年旗艦晶片營收翻倍，超出原先年增 70% 的預期，預計今年將會有更多採用天璣 9400 和 9300 系列產品的手機。

蔡力行說，第一季受惠於中國大陸智慧型手機補貼方案，手機產品線優於季節性的需求，整體手機營收微幅成長。