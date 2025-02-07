營收速報 - 錼創科技-KY創(6854)1月營收1.22億元年增率高達79.12％
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 15:18
錼創科技-KY創(6854-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣1.22億元，年增率79.12%，月增率-22.4%。
今年1-1月累計營收為1.22億元，累計年增率79.12%。
最新價為199元，近5日股價下跌-6.57%，相關半導體業下跌-1.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-83 張
- 外資買賣超：-64 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-19 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|1.22億
|79%
|-22%
|24/12
|1.58億
|107%
|-51%
|24/11
|3.22億
|283%
|38%
|24/10
|2.34億
|176%
|6%
|24/9
|2.20億
|180%
|19%
|24/8
|1.84億
|18%
|52%
錼創科技-KY創(6854-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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