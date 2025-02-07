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鉅亨速報

營收速報 - 皇龍(3512)1月營收2.53億元年增率高達3740.84％

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 15:17


皇龍(3512-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣2.53億元，年增率3740.84%，月增率11.82%。

今年1-1月累計營收為2.53億元，累計年增率3740.84%。

最新價為32.6元，近5日股價上漲2.86%，相關建材營造股價指數上漲1.85%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+10 張
  • 外資買賣超：+10 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 2.53億 3741% 12%
24/12 2.26億 1521% 1041%
24/11 1,982萬 -83% 528%
24/10 316萬 -99% 9%
24/9 289萬 -99% 107%
24/8 140萬 -100% 1256%

皇龍(3512-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土地開發、住宅及大樓興建與銷售。電子零組件生產與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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