營收速報 - 皇龍(3512)1月營收2.53億元年增率高達3740.84％
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 15:17
今年1-1月累計營收為2.53億元，累計年增率3740.84%。
最新價為32.6元，近5日股價上漲2.86%，相關建材營造股價指數上漲1.85%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10 張
- 外資買賣超：+10 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|2.53億
|3741%
|12%
|24/12
|2.26億
|1521%
|1041%
|24/11
|1,982萬
|-83%
|528%
|24/10
|316萬
|-99%
|9%
|24/9
|289萬
|-99%
|107%
|24/8
|140萬
|-100%
|1256%
皇龍(3512-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土地開發、住宅及大樓興建與銷售。電子零組件生產與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 緯穎(6669)1月營收375.06億元年增率高達99.63％
- 【市場觀察】輝達和台積電還能買嗎？後市怎麼看？一文帶你了解
- 台股封缺口！三大法人買超141.66億元 連三天同站買方
- 營收速報 - 智邦(2345)1月營收125.25億元年增率高達112.83％
上一篇
下一篇